رسمياً.. مصر تعتمد العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعياً بدءاً من 5 أبريل

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطبيق منظومة العمل عن بعد لأجهزة الدولة المصرية يوم الأحد من كل أسبوع، ابتداءً من 5 أبريل المقبل، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافى اليوم أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الحكومة لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز مرونة العمل، مؤكداً على متابعة النتائج وتقييم التجربة خلال الفترة الأولى لتحديد إمكانية توسيعها مستقبلاً.