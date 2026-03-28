سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.

وذكرت السلطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من ظهر اليوم السبت 28/3/2026، لغاية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31، كإجراء احترازي مؤقت".