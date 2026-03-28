ويتكوف: من المرجح أن نجتمع مع الإيرانيين هذا الأسبوع

اعتبر المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التمديد الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران "خطوة إيجابية"، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تكون هناك اجتماعات مع الإيرانيين هذا الأسبوع.

وأضاف ويتكوف خلال فعالية أن الولايات المتحدة تنتظر رداً إيرانياً على المقترح المكون من 15 نقطة، لافتاً إلى أن ترامب يريد التوصل لاتفاق سلام، لكنه يؤمن بالسلام عبر القوة.