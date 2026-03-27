البحرين: استكمال التحقيق مع 14 متهماً.. وتوجيه اتهامات لبدور عبدالحميد علي

أعلنت النيابة العامة في البحرين انتهاء تحقيقاتها مع عدد من المتهمين، من بينهم المتهمة بدور عبدالحميد علي، في قضايا تتعلق بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

ووجهت النيابة إلى المتهمة تهمًا تشمل التواصل المباشر والتخابر مع الحرس الثوري ومساعدته في تنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة، إلى جانب إرسال صور وإحداثيات لمواقع حيوية عبر تطبيقات مشفرة بغرض استهدافها.

كما تضمنت الاتهامات نشر صور لمواقع حساسة داخل البلاد، وبث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، فضلًا عن تمجيد وتشجيع الأعمال العدائية، في ما اعتُبر تهديدًا للأمن والاستقرار. وأكدت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.