النيابة العامة البحرينية تنهي تحقيقات خلايا تخابرت مع الحرس الثوري وتحيل 14 متهماً للمحاكمة

أنهت النيابة العامة في مملكة البحرين، تحقيقاتها الموسعة بشأن الخلايا الإرهابية المتخابرة مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في بيان نشرته الخميس.



ووفقا للبيان، أسفرت التحريات عن تحديد القائمة على إدارة هذا الحساب، حيث تبين تواصلها مع الحرس الثوري الإيراني وتخابرها مع عناصره للمساعدة في تنفيذ الأعمال العدائية ضد البحرين، وتمثل ذلك في نشرها خرائط وصور لمواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، مقرونة بعبارات تفيد إمكانية استهدافها عسكريا.

كما أرسلت كذلك صور وإحداثيات عدد من المواقع الهامة والحيوية في البلاد عبر أحد التطبيقات المشفرة تنفيذا لذات الغرض.

فيما ثبت أيضا قيامها بنشر محتويات مرئية وصور للأماكن التي تعرضت للعدوان، قاصدة من ذلك تمجيد تلك الأعمال والتشجيع عليها والترويج لها.

فضلا عن نشرها أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة من شأنها الإيحاء باستهداف بعض المواقع الحيوية، ووقوع إصابات ووفيات بين المواطنين والمقيمين بقصد إثارة الذعر بين الناس.

هذا وقد باشرت النيابة العامة في البحرين، تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، واستجوبت المتهمين، الذين أقر بعضهم تفصيلا بما نُسب إليهم، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الوقائع سالفة البيان، والتي خلصت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.