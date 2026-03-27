"وول ستريت جورنال": إيران ترغب في تقليص مطالب واشنطن قبل محادثات وقف النار



قالت مصادر مطلعة إن إيران تريد من الولايات المتحدة تقليص مطالبها الواردة في خطة الـ15 نقطة، قبل الموافقة على عقد اجتماع لبحث وقف محتمل لإطلاق النار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت المصادر أن إيران منفتحة على احتمال إجراء محادثات، لكنها تعتبر المقترح الأميركي مبالغاً فيه، لأنه يتضمن مطالب بـ"تفكيك معظم برنامجها النووي"، و"إنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة"، و"فرض قيود على برنامجها الصاروخي".

وقال مسؤولون إيرانيون وعرب للصحيفة، إن طهران استبعدت مناقشة برنامجها الصاروخي كنقطة انطلاق للمحادثات، كما لا تريد الالتزام بإنهاء تخصيب اليورانيوم بشكل دائم.