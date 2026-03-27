الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع المسؤولية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل، أن قوة الواجب تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأوضح في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لكافة التهديدات المحتملة، داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.