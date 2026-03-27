ويتكوف: مؤشرات على إمكانية إقناع إيران بالتوصل إلى صفقة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف على عرض خطة لوقف إطلاق النار على إيران مكونة من 15 نقطة، وأن هناك "مؤشرات قوية" على إمكانية إقناع إيران بأنه لا خيار آخر أمامها سوى التوصل إلى صفقة.

وقال ويتكوف: "لدينا مؤشرات قوية أن هذه احتمالية، وإذا تم إبرام اتفاق سيكون هذا عظيما بالنسبة لدولة إيران، والمنطقة بأسرها، والعالم أجمع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف خلال اجتماع في البيت الأبيض: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور، وما إذا بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الجذري، وأنه لم يعد أمامها خيارات جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران قد أرسلت بالفعل مطالب مضادة على خطة وقف إطلاق النار.