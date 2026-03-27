ترامب يعلق استهداف منشآت الطاقة في إيران إلى 6 أبريل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال»: "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان إعلانًا بأنني أُعلّق عمليات تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الإثنين 6 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي".

وحول المحادثات، قال ترامب، إن «المحادثات مستمرة وتسير بشكل جيد للغاية»، رغم «التصريحات الخاطئة التي تروج لها وسائل الإعلام الزائفة وغيرها».

وخلال مناقشته وكبار المسؤولين الحرب مع إيران باستفاضة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس، قال ترامب، إن المسؤولية تقع على عاتق إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء القتال، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وأضاف أنه «لا يهتم بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمليات العسكرية».

وحث ترامب إيران على التخلي نهائياً عن طموحاتها النووية، قائلا إن لديهم الآن فرصة لـ«رسم مسار جديد للمضي قدماً». وامتنع عن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحرك لتأمين اليورانيوم في إيران، واصفاً السؤال بأنه «سخيف».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن السيطرة على إمدادات النفط الإيرانية «خيار مطروح»، مضيفًا أن «حلاً في إيران قد يشبه حلاً في فنزويلا».

وقلل من شأن ارتفاع أسعار الغاز وتأثيرات الحرب على سوق الأسهم، قائلاً إنها «لم تكن شديدة كما كنت أعتقد».