كبادرة ‌حسن نية.. ترامب: إيران سمحت لـ10 ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز

ألمح ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إلى سماح إيران لعشر ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز كبادرة ‌حسن نية في المفاوضات، بما ‌في ذلك بعض ‌السفن التي ترفع ‌علم باكستان.

أدلى ‌ترامب بهذه التصريحات ​خلال اجتماع ‌للحكومة ​في ⁠البيت الأبيض، موضحا ما وصفه ​في ⁠وقت سابق ⁠بأنه "هدية" من إيران.

قال ⁠ترامب "قالوا، لإثبات صدقنا وقوتنا ووجودنا، سنمنحكم ثماني سفن نفط... ثماني سفن ‌نفط كبيرة".

وأضاف "أظن أنها (السفن) ترفع ​العلم الباكستاني... انتهى الأمر بعشر سفن".