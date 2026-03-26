وزارة الدفاع الكويتية تعلن رصد 6 صواريخ باليستية معادية وطائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد منظومات الدفاع الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية ستة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية إن الصوريخ سقطت جميعها خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر إضافة إلى طائرة مسيرة معادية واحدة تم التعامل معها وتدميرها.