ترامب: قادة إيران يرغبون في عقد صفقة لكنهم يخشون القتل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن إيران تتفاوض وترغب بشدة في عقد صفقة، لكن قادتها يخشون التعرّض للقتل من قبل شعبهم أو على أيدينا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أحد يرغب في شغل منصب الرئيس في إيران. ونفى ترامب ما يُشاع حول هزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قائلًا: «أنهيتُ 8 حروب، ونحقق انتصارات ضخمة وغير مسبوقة ضد إيران».