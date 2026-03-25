البيت الأبيض: ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقبل الهزيمة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ‌ليفيت ​اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر "بهزيمتها عسكريا".

وأضافت خلال إفادة صحفية "الرئيس ترامب لا يخادع، وهو مستعد لشن حرب ضروس. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجددا".

وتابعت قائلة "إذا لم تتقبل إيران ‌الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن ‌الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن ‌توجَّه إليها ضربة أشد من ‌أي ضربة سابقة".

وأضافت : "الرئيس ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء وهو مستعد لإطلاق العنان للجحيم على ⁧‫إيران‬⁩".

وتابعت :"أي أعمال عنف بعد الآن ستكون نتاج رفض النظام الإيراني التوصل إلى اتفاق واستيعاب حقيقة أنه هزم".

وقالت :"النظام الإيراني بدأ يبحث عن مخرج وهو يعرف أنه يتعرض للسحق وقدرته على الدفاع عن أراضيه تتراجع.. ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا".

وأكدت ‌ليفيت أن المحادثات مع إيران لا تزال ​جارية. وأضافت "المحادثات مستمرة. وهي مثمرة، مثلما قال الرئيس يوم الاثنين، ولا تزال كذلك".

ومع ‌دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران أسبوعها ​الرابع، يبذل ‌العديد من ​الدول، ومنها باكستان وتركيا ومصر، جهودا للتوسط في مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب لكن الغموض لا ​يزال قائما بشأن مكان انعقاد تلك المحادثات وموعده.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن طهران لا تزال تدرس مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب، رغم رد أولي سلبي، مما يشير إلى أن إيران لم ترفض المقترح رفضا قاطعا حتى الآن.