نتنياهو: إسرائيل في طور توسيع "المنطقة العازلة" في لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنّ قواته في طور توسيع "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه حملتها العسكرية ضد حزب الله.

وأضاف نتنياهو في بيان مصوّر "أنشأنا منطقة أمنية حقيقية تمنع أي تسلل باتجاه الجليل والحدود الشمالية".

وأضاف "نحن نوسّع هذه المنطقة لإبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع، ولإقامة منطقة عازلة أوسع".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إنّ تفكيك حزب الله "يبقى في صلب" أهداف إسرائيل في لبنان، معتبرا أن "هذا مرتبط بالمواجهة الأوسع مع إيران".

وتابع "نحن مصمّمون على إحداث تغيير جذري في الوضع في لبنان".