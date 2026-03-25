مباحثات مرتقبة في بريطانيا بهدف تشكيل ائتلاف لفتح مضيق هرمز

تترأس بريطانيا وفرنسا محادثات تشارك فيها نحو ثلاثين دولة هذا الأسبوع بهدف تشكيل ائتلاف يتولى مهمّة إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول بريطاني في قسم الدفاع وكالة فرانس برس.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا قد أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها "للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز". ثم أيدت 24 دولة أخرى هذا البيان.

وأضاف المسؤول لفرانس برس "من المتوقع عقد اجتماع آخر، عسكري بين رؤساء أركان الدفاع للمجموعة الأوسع التي وقعت على الاتفاقية ... في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون ترأس اجتماعا للدول الست الأولى بالإضافة إلى كندا الأحد.

وأبلغ المسؤول البريطاني فرانس برس أنه من المحتمل دعوة دول أخرى أيضا.

وقال "ندرك أن لنا دورا في تشكيل هذا التحالف، وفي قيادة العالم لوضع خطة تضمن إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت".

وأضاف أن نايتون يعمل "بتنسيق وثيق مع فابيان ماندون" رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.

وذكرت "ذي تايمز" أن المملكة المتحدة عرضت استضافة قمة لاحقة في بورتسموث أو لندن للاتفاق على التفاصيل وتأسيس الائتلاف الذي سيتولى ضمان إعادة فتح المضيق "فور وجود ظروف مناسبة" لذلك.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع أن اجتماعا لرؤساء الأركان سيعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال المصدر "أتوقع أنه في مرحلة ما في المستقبل القريب، سيجري عقد مؤتمر أمني من نوع ما بشأن مضيق هرمز".