للمرة الثالثة.. الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات التي تشنها إيران ضد دولة الكويت.

ويأتي ذلك إثر الاعتداء السافر الذي طال خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي اليوم، بما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد نائب وزير الخارجية بالوكالة إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العدوان، مؤكداً على أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومجالها الجوي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تعارضه مع مبادئ حسن الجوار، وما يشكله من تصعيد خطير يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، مع تحمل إيران المسؤولية الكاملة تبعات هذا العدوان، وعلى حق دولة الكويت القاطع والكامل والأصيل في تمسكها بالدفاع عن نفسها استناداً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.