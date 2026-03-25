غوتيريش: حان الوقت لإنهاء الحرب ويجب على إيران التوقف عن مهاجمة جيرانها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أن الحرب في الشرق الأوسط خرجت عن السيطرة ، معربا عن قلقه إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية جراء تمدد النزاع.

وذكّر غوتيريش بتحذيره فور اندلاع الحرب نهاية الشهر الماضي"من أن القتال يُنذر بسلسلة أحداث لا يمكن السيطرة عليها".

وقال غوتيريش في حديث صحفي، إنه " بعد أكثر من 3 أسابيع الحرب في الشرق الأوسط خرجت عن السيطرة وأدعو أميركا وإسرائيل إلى إنهائها فورا، كما أطالب إيران بوقف الهجمات على جيرانها الذين ليسوا أطرافاً في النزاع".

وأشار غوتيريش إلى أن "إغلاق مضيق هرمز يخنق تدفق النفط والغاز والأسمدة عالميا والأسواق العالمية في اضطراب والعمليات الإنسانية مقيدة والفئات الأشد فقرا تتحمل العبء الأكبر للحرب"

كما حذّر غوتيريش من أنّ القتال بين إسرائيل وحزب الله يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش للصحافيين إنّ "نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان"، داعيا حزب الله إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالبا بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.