غوتيريش يعين الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً له لصراع الشرق الأوسط

عين ‌الأمين ​العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً ‌له إلى الصراع في ‌الشرق الأوسط، قائلا ‌إن الوضع "خرج ‌عن ‌السيطرة" وإن "العالم يواجه ​خطر ‌اندلاع ​حرب أوسع نطاقا".

وقال غوتيريش ​للصحفيين إنه على اتصال وثيق مع العديد من الأطراف في المنطقة وحول العالم، وإن ‌هناك عددا من المبادرات الجارية ​الرامية إلى الحوار والسلام.