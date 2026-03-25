غوتيريش يعين الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً له لصراع الشرق الأوسط
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له إلى الصراع في الشرق الأوسط، قائلا إن الوضع "خرج عن السيطرة" وإن "العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا".
وقال غوتيريش للصحفيين إنه على اتصال وثيق مع العديد من الأطراف في المنطقة وحول العالم، وإن هناك عددا من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام.
