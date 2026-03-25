واشنطن تعتزم إعادة كاسحتي ألغام من سنغافورة إلى الشرق الأوسط سريعاً

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الأربعاء إن البحرية الأميركية تأمل في تسريع عودة سفينتين، تم تجهيزهما لإزالة الألغام ‌وتخضعان حالياً لأعمال صيانة في سنغافورة، إلى الشرق الأوسط في ظل ​تزايد المخاوف من تهديدات إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز.

وذكر ‌المسؤول أن الولايات ‌المتحدة "ليست لديها خيارات كثيرة" في المحيط الهندي لتبقي هناك السفينتين القتاليتين، وأنها تأمل في تقليل ‌الوقت الذي تقضيه السفينتان في سنغافورة على بعد 6300 كيلومتر.