ألمانيا ترحب بمساعي ترامب لإجراء محادثات مع إيران

​رحب وزير ‌الخارجية ​الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء بسعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران، وعبر ‌عن أمله في منح المحادثات ‌فرصة للنجاح.

وقال فاديفول وهو ‌يقف إلى ‌جانب ‌نظيره التونسي محمد علي ​النفطي في ‌برلين "من ​الجدير بالثناء أن الرئيس الاميركي أجل ​إنذاره النهائي للنظام الإيراني لبضعة أيام ويسعى الآن إلى إجراء مفاوضات".

وتابع "من الأفضل للنظام الإيراني أن يستجيب لهذا الآن. ‌لذا، إذا كانت هناك فرصة ​للدبلوماسية، فيجب علينا بالتأكيد إعطاء المحادثات فرصة".