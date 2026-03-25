باكستان سلمت إيران الخطة الأميركية المؤلفة من 15 نقطة لإنهاء الحرب

أفاد مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أُرسلت إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين.

وأكد المسؤولان أن الخطة المكونة من 15 بنداً لوقف الحرب التي طالت معظم أنحاء الشرق الأوسط.

من جهته قال مصدر ‌إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء، ​إن باكستان سلمت ‌إيران مقترحاً ‌أمريكياً لكن لم يُحسم بعد مكان ‌أي محادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

ولم يكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية ​المسألة، تفاصيل المقترح ولم يوضح ‌أيضاً ما إذا كان هو المقترح الأميركي المؤلف من 15 بنداً لإنهاء الحرب الذي ورد ​في ‌تقارير وسائل ‌إعلام.

وأضاف المصدر أيضاً أن تركيا تساعد في ‌البحث عن ‌سبل لإنهاء الحرب، وأن "تركيا ‌أو باكستان قيد النظر لاستضافة مثل هذه المحادثات".