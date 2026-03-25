"الدفاع السعودية": تدمير مسيرتين إحداهما في الشرقية والأخرى في الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض مسيرتين وتدميرهما إحداهما في الشرقية والأخرى في الرياض.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية بثته وكالة الأنباء السعودية.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أنه تعامل مع سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء "غير مأهول بالسكان" في حي سكني بالمنطقة الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أنه نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات.