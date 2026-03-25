زعيم كوريا الشمالية يرحب بلوكاشينكو حليف بوتين ترحيباً حاراً

التقى ​زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأربعاء برئيس روسيا البيضاء ‌ألكسندر ​لوكاشينكو في بيونغ يانغ، واستقبله باستعراض عسكري وإطلاق 21 طلقة، في ترسيخ لعلاقات بين حليفين مقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزود كيم موسكو بملايين طلقات الذخيرة من أجل الحرب في أوكرانيا وأرسل قوات لمساعدة روسيا في طرد القوات الأوكرانية التي دخلت منطقة كورسك غرب البلاد.

وسمح لوكاشينكو باستخدام مناطق في روسيا البيضاء لانطلاق بعض عمليات التدخل الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، ووافق لاحقا على استضافة صواريخ نووية ‌تكتيكية روسية على أراضي بلاده التي تقع على ‌الحدود مع ثلاث من دول حلف ‌شمال الأطلسي.

واستقبل كيم ‌لوكاشينكو بالعناق وأقام له مراسم استقبال فخمة بصفوف من الجنود والفرسان ​وإطلاق المدفعية.

وقال ​وزير خارجية روسيا البيضاء مكسيم ريجينكوف لوسائل إعلام رسمية في بلاده إن الجانبين سيوقعان معاهدة صداقة وتعاون خلال الزيارة التي تستغرق يومين. وأضاف ​أن حجم التبادل التجاري الحالي "متواضع"، لكن هناك إمكانية لزيادته في قطاعات مثل الأغذية والأدوية.

ونقلت وسائل الإعلام ​عن ريجينكوف قوله "الوضع الحالي يدفعنا ببساطة إلى التقارب. نبحث عن أصدقاء. أصدقاء ربما تفصلنا عنهم مسافات لكنهم مخلصون للغاية وجديرون بالثقة والاحترام".