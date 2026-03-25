رئيس وزراء ماليزيا يرحب بعرض باكستان لاستضافة الحوار بين أميركا وإيران

ذكر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن أي مفاوضات بشأن الحرب الإيرانية يجب أن تمضي على أساس نية حقيقية والتزام واضح بإنهاء الصراع.

وفي معرض ترحيبه بعرض باكستان لاستضافة حوار بين أميركا وإسرائيل وإيران، قال رئيس الوزراء إن المفاوضات يجب أن تتضمن التزاما واضحا بإنهاء الصراع وليس إدارة إيقاعه لتحقيق ميزة تكتيكية، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأربعاء.

وتابع في مقطع فيديو اليوم الأربعاء "لقد شهد المجتمع الدولي الكثير من وقف إطلاق النار الذي يعمل كهدنة بدلا من أن يكون بمثابة خاتمة".

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن باكستان قدمت اقتراحا من أميركا إلى إيران وأن باكستان أو تركيا قد تكونا منبرا لإجراء مناقشات لتهدئة الحرب، حسب مسؤول إيراني كبير طلب عدم الكشف عن هويته.