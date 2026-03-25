البنتاغون: سنعزز إمدادات الحرب باتفاقات مع شركات تصنيع أسلحة

قالت وزارة ‌الدفاع الأميركية "البنتاغون" ​اليوم الأربعاء إنها توصلت إلى اتفاقيات إطارية مع شركات بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد مارتن وهانيويل لزيادة إنتاج عدة أنظمة دفاعية وذخائر في إطار تحولها إلى "حالة الاستعداد للحرب".

وأضاف البنتاغون أن بموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم هانيويل أيروسبيس "بزيادة ‌إنتاج المكونات الضرورية لمخزون الذخائر الأميركي"، ‌في إطار استثمار ‌بقيمة 500 ‌مليون دولار على مدى عدة سنوات.

وأشار ​البنتاغون إلى ‌أن ​شركتي بي.إيه.إي سيستمز ولوكهيد مارتن ستزيدان إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة ​بصاروخ ثاد الاعتراضي بمقدار أربعة أمثال، كما ستسرع اتفاقية إطارية جديدة مع شركة لوكهيد من إنتاج صاروخها من طراز (بريسيجن سترايك ميسيل) للضربات دقيقة التوجيه.

وتأتي هذه الإعلانات بعد ‌مرور أكثر من ثلاثة أسابيع ​على بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل الحرب على إيران.