قطر تسمح بإقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المفتوحة بدءاً من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنه في إطار حرصها على السلامة العامة، واستنادا إلى التقييم المستمر للأوضاع من قبل الجهات المختصة، إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء في الأماكن المفتوحة، وذلك اعتبارا من اليوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن وزارة الداخلية أكدت، في بيان منشور على «إكس»، ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الحضور وإقامة هذه المناسبات في أجواء آمنة ومنظمة.

كما شددت وزارة الداخلية القطرية على أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة، وتجنب أي ممارسات قد تعرض الأفراد أو المجتمع للخطر