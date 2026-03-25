الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أحدث مسعى يقوده الديمقراطيون للحدّ من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران. وجاء التصويت شبه منقسم على أساس حزبي، إذ صوّت 47 عضوا مقابل 53 ضد المقترح، وهو ما يعني عدم حصوله على الأغلبية البسيطة اللازمة للمضي قدما بالمقترح.

وصوّت جميع الجمهوريين ضد القرار باستثناء السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي، بينما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء السيناتور جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الديمقراطيون عدة مشاريع قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف منع ترامب من مواصلة الهجوم العسكري على إيران من دون موافقة الكونغرس.

وتعهدوا بمواصلة طرح هذه القرارات للتصويت كوسيلة لانتزاع شهادات علنية من مسؤولي إدارة ترامب بشأن النزاع.

ويُعد تصويت الثلاثاء على القرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي كريس مورفي عن ولاية كونيتيكت، المرة الثالثة منذ بعد العملية العسكرية في 28 فبراير، التي يعرقل فيها الجمهوريون في مجلس الشيوخ محاولات الطعن في صلاحية ترامب لشن الحرب على إيران.

كما أن تصويتا آخر جرى العام الماضي في أعقاب الضربات على المنشآت النووية الإيرانية لم ينجح هو الآخر.