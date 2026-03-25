السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم (الأربعاء) اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية. ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن اللواء الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الليلة الماضية رصد وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية، واعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية أيضا.