الكويت: طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود في مطار الكويت والجهات المختصة تتعامل مع حريق في الموقع

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح، وأن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة وتتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق.