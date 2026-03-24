البيت الأبيض: العمليات الأميركية ضد إيران مستمرة بموازاة الجهود الدبلوماسية

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل العمليات العسكرية ضد إيران بموازاة درسه خيارات دبلوماسية "جديدة"، وذلك بعد إعلانه بدء محادثات مع طهران وبروز باكستان كوسيط محتمل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس "بينما يستكشف الرئيس ترامب ومفاوضوه هذا الاحتمال الدبلوماسي الجديد، تستمر عملية الغضب الملحمي بلا هوادة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة والبنتاغون (وزارة الدفاع)".