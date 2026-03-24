الدفاع الكويتية: رصد 17 صاروخاً باليستياً و13 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 17 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل مع 13 صاروخاً وتدميره، فيما سقطت 4 صواريخ خارج منطقة التهديد، ونتج عن عمليات الاعتراض سقوط شظايا في عدد من المناطق، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة، شملت بعض المنازل في مناطق سكنية متفرقة، إضافة إلى خروج بعض الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تم رصد 13 طائرة مسيّرة معادية، تم تدمير 10 منها، فيما سقطت 3 خارج منطقة التهديد، دون أن تشكّل أي خطر.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.