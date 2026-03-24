مسؤول إيراني بارز: تلقينا رسالة أميركية ونعمل على مراجعتها

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، الاثنين، إن إيران تلقت رسالة من الولايات المتحدة عبر وسطاء كخطوة تمهيدية محتملة لإجراء محادثات بين البلدين المتحاربين، وذلك بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الإيراني: "لقد تلقينا نقاطاً من الولايات المتحدة عبر وسطاء، ويجري مراجعتها".

وفي وقت سابق من الإثنين، نفت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الطاقة الإيرانية بناء على ما وصفها بمحادثات مثمرة ​مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية"، بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". ونتيجة لذلك، قال إنه يؤجل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.