الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء سقوط شظايا

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، مما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين الواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الإضرار، تمهيدًا لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة مؤكدةً أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة. ودعت حياة المواطنين والمقيمين إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدةً استمرارها في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولاً بأول سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار.