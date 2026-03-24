صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 50.4% في 20 يوماً

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، خلال أول 20 يوماً من مارس الجاري بنسبة 50.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقاً لبيانات وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 53.3 مليار دولار خلال الفترة من الأول إلى 20 مارس 2026، مقارنةً بـ35.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وكانت هذه أعلى قيمة صادرات مسجلة للبلاد خلال هذه الفترة، بحسب وكالة الجمارك. وأوضحت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 12.1 مليار دولار.