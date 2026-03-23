نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يحافظ على "مصالحنا الحيوية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان ‌مصور نشره ​مكتبه الاثنين، إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يضمن الحفاظ على "المصالح الحيوية" لإسرائيل، في ظل التحركات الجارية للتوصل إلى تسوية للأزمة.

وأوضح نتنياهو أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث ناقشا تطورات الملف الإيراني وإمكانية استثمار نتائج العمليات العسكرية في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن ترامب يرى أن "هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الكبيرة للجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي من أجل تحقيق أهداف الحرب عبر اتفاق، اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية".

وشدد نتنياهو على أن العمليات العسكرية مستمرة بالتوازي مع المسار السياسي، مضيفا: "في الوقت نفسه، نواصل الهجمات في كل من إيران ولبنان. نحن نستهدف برنامج الصواريخ والبرنامج النووي بدقة، ونواصل توجيه ضربات قاسية لحزب الله".

وأشار إلى استمرار العمليات النوعية، قائلا: "قبل أيام قليلة فقط قمنا بتصفية عالمين نوويين إضافيين، وما زال لدينا المزيد"، مؤكداً في ختام تصريحاته: "سنحافظ على مصالحنا الحيوية في أي ظرف".

كان مراسل موقع أكسيوس الإخباري قد أفاد في وقت سابق، بأن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس اتصل هاتفيا، الاثنين، مع نتنياهو، وبحث معه محاولة إطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مصدر مطّلع على التفاصيل أن فانس ونتنياهو ناقشا مكوّنات اتفاق محتمل يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، بحسب المراسل.