وزير إسرائيلي يدعو إلى ضم جنوب لبنان

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين إن على إسرائيل مد حدودها مع ‌لبنان حتى نهر الليطاني ​في عمق الجنوب اللبناني، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية الجسور ودمرت المنازل في المنطقة في هجوم عسكري متصاعد.

وتصريحات وزير المالية هي الأكثر وضوحا وصراحة حتى الآن من مسؤول إسرائيلي كبير بشأن الاستيلاء على أراض لبنانية في معركة تقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال سموتريتش لبرنامج إذاعي إسرائيلي إن الحملة العسكرية في لبنان "يجب أن تنتهي بواقع مختلف تماما، ليس ‌فقط بالقرار المتعلق بحزب الله ولكن أيضا بتغيير في حدود إسرائيل".

وأضاف "أقولها هنا بشكل قاطع... في كل مكان وفي كل نقاش أيضا.. يجب أن تكون الحدود الإسرائيلية الجديدة عند الليطاني".

وقال مسؤول عسكري لرويترز اليوم إن ليس بوسعه التعليق على تصريحات الساسة أو خطط الحكومة طويلة الأجل لكن توغلات القوات البرية الإسرائيلية تقتصر ‌على المناطق القريبة من الحدود، وهي بعيدة عن الليطاني.

وتتخطى تصريحات سموتريتش كثيرا حدود السياسة الإسرائيلية الرسمية المعلنة. ‌وهو زعيم حزب صغير من اليمين المتطرف يشارك في الائتلاف الحاكم في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل قوية في لبنان الذي يسعى للخروج ​من دوامة عنف مستمرة منذ عقود ‌مع إسرائيل مع تكرار موجات الاشتباكات والاجتياح البري ​والاحتلال لمناطق منه.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن بيروت لا تزال تعول على قوى أجنبية لممارسة ضغط كاف على إسرائيل لإنهاء الحرب من خلال قبول عرض من الرئيس جوزاف عون لإجراء محادثات مباشرة.