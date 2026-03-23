قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سورية وتختطف 5 شبان

ذكر تقرير إخباري أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت اليوم الإثنين، في ريف القنيطرة جنوبي سورية، واختطفت 5 شبان.

وقال تليفزيون سورية إن قوة تابعة لقوات إسرائيلية، مؤلفة من 30 جندياً وعربة، توغلت باتجاه منطقتي سدّي رويحينة والمنطرة، حيث احتجزت 5 شبان عند الأخيرة واقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا، منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد توغلات إسرائيلية شبه يومية، تترافق في كثير من الأحيان مع عمليات اعتقال تطول مدنيين من أبناء المنطقة، أُفرج عن بعضهم لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.

وبحسب التليفزيون السوري، تفرض القوات الإسرائيلية قيوداً على حركة السكان المحليين واستثمار الموارد الطبيعية، إضافة إلى تقليص المساحات المتاحة للزراعة ورعي المواشي، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية على الأهالي في القرى الحدودية.