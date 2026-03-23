ترامب: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق من 15بنداً

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق من نحو 15 بندا.

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا أبدًا. لقد وافقوا على ذلك".

وكرر تصريحًا سابقًا مفاده أن محادثات "مكثفة للغاية" جرت مع إيران، وقال إن هناك "نقاط اتفاق رئيسية، بل أقول إنها جميع نقاط الاتفاق تقريبًا".

وأضاف ترامب أن الجانبين سيجريان على الأرجح مكالمة هاتفية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامنئي، بل مع الشخص الذي يعتبره الشخصية الأكثر احترامًا في إيران.

وشدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن وطهران ترغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.