"الدفاع الكويتية" تعترض صاروخاً باليستياً معادياً.. و"الداخلية" تتعامل مع 14 بلاغاً لسقوط شظايا

أعلنت دولة الكويت عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي معادي واحد داخل مجالها الجوي خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، بالتزامن مع تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 14 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان الإيراني على دولة الكويت إلى 498 بلاغاً.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي المخصص لاستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية والميدانية، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، استمرار القوات المسلحة الكويتية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية، في أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة لحماية أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، أن صافرات الإنذار شغلت مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 118 مرة، مستعرضا مقطعاً مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.