الاتحاد الأوروبي يرحب بتأجيل ترامب قصف محطات الكهرباء الإيرانية

رحبت ‌مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ​كالاس اليوم الاثنين بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم شن أي هجمات ‌على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وقالت ‌كالاس التي كانت تجتمع ‌مع وزير ‌خارجية ‌نيجيريا يوسف توغار في أبوجا، ​إن ‌الهجمات ​على البنية التحتية تسبب الفوضى في المنطقة ​وتؤدي إلى تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر.

وذكر ترامب اليوم الاثنين أنه أصدر أوامر بتأجيل أي ضربات عسكرية ‌ضد محطات الكهرباء الإيرانية ​لمدة خمسة أيام.