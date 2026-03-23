الاتحاد الأوروبي يرحب بتأجيل ترامب قصف محطات الكهرباء الإيرانية
رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم شن أي هجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
وقالت كالاس التي كانت تجتمع مع وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار في أبوجا، إن الهجمات على البنية التحتية تسبب الفوضى في المنطقة وتؤدي إلى تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر.
وذكر ترامب اليوم الاثنين أنه أصدر أوامر بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.
