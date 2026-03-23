ترامب: محادثات هاتفية مرتقبة مع إيران اليوم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تجري، على الأرجح، محادثات هاتفية مع إيران اليوم، مشيراً إلى أن واشنطن تواصلت بالفعل مع كبار القادة الإيرانيين.

وأضاف ترامب أنه لا يرغب في مقتل مجتبى خامنئي، لافتاً إلى أنه لا يعلم ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وفي سياق متصل، أوضح أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيجعل من السهل الحصول على اليورانيوم المخصب، معتبراً أن امتلاك طهران لسلاح نووي كان سيمنحه القدرة على السيطرة على الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أن أي اتفاق محتمل سيكون بمثابة سلام طويل الأمد ومضمون لإسرائيل.