ترامب لفرانس برس: الأمور "تمضي بشكل جيد جداً" بشأن إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس الاثنين إن الأمور "تمضي بشكل جيد جداً" بشأن إيران، وذلك بعيد إعلانه إجراء مباحثات مع طهران وإرجاء الضربات التي هدد بتنفيذها على منشآتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

وصرح ترامب لشبكة ‌فوكس بيزنس، الاثنين، بأن ‌إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وأن ذلك قد يتم في غضون ​خمسة أيام ‌أو أقل.

وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف، ‌إن أحدث محادثات بين المبعوثين ‌الأميركيين ستيف ‌ويتكوف وغاريد كوشنر ‌ونظيريهما في إيران جرت مساء الأحد.