الصين تحذر من الفوضى و"دائرة مفرغة" حال استمرت حرب إيران

حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، من أن الشرق الأوسط يمكن أن "يقع في فوضى" في حال اشتدت الحرب على إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز "في حال استمر الصراع في الاتساع وتصاعد الوضع مجددا، فأن المنطقة بأسرها يمكن أن تقع في فوضى. ولن تؤدي القوة سوى إلى دائرة مفرغة".

وهدد ترامب اليوم السبت، بـ"محو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ولكن ترامب مدد اليوم الاثنين، المهلة قائلا إنه سوف يؤجل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لخمسة أيام عقب "محادثات مثمرة" مع إيران.

وحذر المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون من عواقب غير محتملة من غلق مضيق هرمز عقب زيارة أخيرة إلى المنطقة وإجراء محادثات مع الدول العربية.

وقال إن الصين تحصل على نصف إمداداتها من الطاقة تقريبا من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين إن الوضع "وجه صفعة لأمن الطاقة والتجارة العالمي".

ودعا الدول المنخرطة في الصراع إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية والحيلولة منع أن يتسبب الاضطراب الإقليمي في تأثير أكبر على النمو الاقتصادي العالمي"، مضيفا أن الصين على اتصال مع الأطراف لخفض تصعيد الوضع.