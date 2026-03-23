مصر تحذر من جر الإقليم إلى فوضى شاملة

حذر وزير الخارجية المصري من أن استمرار دائرة العمليات العسكرية يهدد بجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير بدر عبدالعاطي من نظيره العراقي فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، حيث تم مناقشة التطورات المتلاحقة في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري الخطير، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم الاثنين .

وتناول الاتصال خطورة المنعطف الحالي الذي يمر به الشرق الأوسط، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على الضرورة القصوى لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وما قد يسفر عنه من تداعيات أمنية وإنسانية كارثية.

كما شهد الاتصال بحث الانعكاسات المباشرة لهذا التصعيد على العراق وأهمية الحفاظ علي استقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مصر لجهود الحكومة العراقية في فرض سيادتها وحماية مقدرات شعبها.

وتم خلال الاتصال تبادل الروي والتنسيق المشترك بين البلدين حول مخرجات الاجتماع العادي لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقده افتراضيا علي مستوي وزراء الخارجية يوم ٢٩ مارس الجاري.