ترامب يرجئ الضربات العسكرية على محطات الكهرباء الإيرانية

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة التي منحها لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز ، قائلا إن الولايات المتحدة ستؤجل توجيه ضربات إلى محطات الطاقة لمدة خمسة أيام.

وأعلن ترامب ذلك عبر موقعه "تروث سوشيال" اليوم الاثنين، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وقال ​الرئيس الأميركي إن ‌الولايات المتحدة أجرت ‌محادثات ‌جيدة ‌ومثمرة ​مع إيران، ‌وإنه ​سيأمر الجيش ​بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية ‌وبنيتها التحتية ​للطاقة.

