ترامب: تأجيل جميع الضربات ضد المحطات والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.
وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء في الشرق الأوسط".
وتابع: "محادثاتنا مع إيران كانت بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالها العدائية في الشرق الأوسط".
