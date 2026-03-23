روسيا تدعو إلى تسوية "سياسية ودبلوماسية" بعد مهلة ترامب لإيران

دعت روسيا الاثنين الى تسوية "سياسية ودبلوماسية" للحرب في الشرق الأوسط بعدما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لإيران لفتح مضيق هرمز، تحت طائلة تدمير محطات انتاج الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس "نعتقد أن الوضع يجب أن يتجه نحو تسوية سياسية ودبلوماسية".

وأضاف "هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساهم في نزع فتيل الوضع المتوتر على نحو كارثي الذي بلغته المنطقة".

وأمهل ترامب ليل السبت الى الأحد إيران 48 ساعة لإعادة فتح المضيق المغلق عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير، متوعدا بـ"تدمير" مختلف محطاتها لانتاج الطاقة.

وسبق لروسيا أن حذّرت من أي ضربات قد تهدد محطة بوشهر النووية في جنوب إيران، والتي ساهمت موسكو في بنائها، بعدما طالها مقذوف من دون التسبب بأضرار خلال الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف "بالطبع ثمة تهديد أمني خطير في حال استمر هذا النسق".

أضاف "نعتبر أن الضربات على المنشآت النووية قد تكون خطرة للغاية وتهدد بتداعيات محتملة لا عودة عنها".