ألمانيا واليابان تُعزّزان تعاونهما العسكري

تعمل ألمانيا واليابان على تعزيز تعاونهما العسكري في مواجهة وضع أمني عالمي متقلب بشكل متزايد.

وأكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي، خلال لقائهما أمس في قاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو، أن هذا التعاون يجب أن يشمل توسيع نطاق التعاون في مجال التسلح، وإجراء مشاورات في حالة وقوع أزمة من أجل تنسيق التدابير المضادة.

وقال بيستوريوس إن ألمانيا واليابان، باعتبارهما قوتين متوسطتين تلتزمان بالنظام الدولي القائم على القواعد، يجب عليهما «التقارب أكثر وتوضيح ما ندافع عنه وكيف يمكننا ضمان ذلك». من جهته، قال كويزومي، إن المجتمع الدولي يشهد تغيراً سريعاً وكبيراً.

وأضاف: «في ضوء هذا الوضع الأمني المتغيّر، يكاد يكون من المستحيل على الدولة أن تتصرف بمفردها. إن أهمية التعاون الوثيق بين الدول التي لديها وجهات النظر نفسها، مثل اليابان وألمانيا، أكبر اليوم من أي وقت مضى». وكان بيستوريوس، قال في مستهل زيارته إلى طوكيو أول من أمس، برفقة وفد يضم رؤساء كبرى شركات الدفاع الألمانية، إن «تآكل النظام الدولي يتطلب منا التنسيق بشكل أوثق مع الشركاء الذين لديهم وجهات النظر ذاتها».