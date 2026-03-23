انهيار شبكة الكهرباء في كوبا

أعلن ​مشغل شبكة الكهرباء ‌الوطنية في ​كوبا، أن الشبكة تعرضت لانهيار أول من أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 10 ملايين شخص في ظل حصار نفطي تفرضه الولايات ‌المتحدة، والذي أدى إلى شل نظام ‌توليد الكهرباء في الجزيرة الذي يعاني بالفعل من التقادم.

وهذا الانقطاع الثاني للتيار الكهربائي على مستوى البلاد ​منذ ‌بدء الحصار، ​وكان الانقطاع السابق، حدث الاثنين الماضي. وأعلنت شركة «​يو إن إي» المشغلة للشبكة، انقطاع التيار على وسائل التواصل الاجتماعي. بدروها، قالت وزارة الطاقة الكوبية على منصة «إكس»: «تعرّضت شبكة الكهرباء الوطنية لانقطاع تام للتيار»، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع، هو السابع خلال عام ونصف العام تقريباً.