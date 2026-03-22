مسؤول إيراني: يمكن للسفن المرور من مضيق هرمز عدا "سفن الأعداء"



نقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية قوله إنه "يمكن للسفن باستثناء سفن الأعداء المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع ترتيبات الأمن والسلامة.

وألقى المسؤول الإيراني باللوم في الوضع الراهن بمضيق هرمز على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وقال إن طهران "مستعدة للتعاون مع المنظمة والدول لتحسين السلامة البحرية وحماية البحارة".